Prémio vai distinguir trabalhos jornalísticos sobre inovação

O Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social, promovido pela Associação Nacional de Inovação, vai ser entregue na próxima sexta-feira, no World of Wine, em Gaia. O evento é gratuito, mas a inscrição é obrigatória.

De acordo com a Agência Nacional de Inovação, o galardão irá distinguir os melhores trabalhos jornalísticos na área da inovação desenvolvidos em Portugal, ao longo de 2021 e 2022. O objetivo é "aproximar os órgãos de comunicação social e jornalistas à comunidade científica e tecnológica, bem como valorizar o tema da Inovação na comunicação social enquanto um poderoso instrumento de serviço público".

A cerimónia irá ocorrer no World of Wine, em Gaia, a partir das 16 horas, no mesmo dia em que que, mundialmente, se assinala o Dia da Criatividade e Inovação.



Além da entrega de prémios, a iniciativa contará com a presença do correspondente do jornal "The Economist", Lane Greene. O jornalista irá falar sobre a forma como o jornalismo sobre inovação pode inovar e melhorar.