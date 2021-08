Prémios mais altos para Totobola a 19 de setembro

Alexandra Figueira Hoje às 15:07 Facebook

Totoloto também aumenta, mas só em outubro. Dois jogos tradicionais têm perdido apostadores.

A partir de 19 de setembro, vai aumentar a quantia de dinheiro devolvida aos jogadores vencedores do Totobola, sob a forma de prémios. Em outubro, acontecerá o mesmo ao Totoloto. Ambos têm vindo a perder apostadores, com a criação de novos jogos, como o Euromilhões, o Placard ou a Raspadinha.

No próximo mês, aumentará em cinco pontos percentuais a receita de cada concurso destinada aos prémios pagos aos apostadores. Neste momento, os prémios correspondem a 60% do valor das apostas; passará para 65% a partir de 19 de setembro (Totobola) ou em outubro (Totoloto), de acordo com a Santa Casa.