Prepare-se: vêm aí aumentos nos preços dos combustíveis

A decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) de reduzir em dois milhões a produção de barris de petróleo por dia levam os mercados a antecipar um grande aumento dos preços dos combustíveis na próxima semana. A decisão de quarta-feira fez com que as cotações internacionais do gasóleo e da gasolina disparassem, o que faz antever um significativo aumento dos preços nos postos de combustível a partir da próxima segunda-feira. Este aumento acontece no mesmo mês em que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) desce 0,1 cêntimos para o litro de gasóleo e 4,4 cêntimos para o litro de gasolina.

É esperado um grande aumento dos preços dos combustíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 10. Na origem está a decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP), que na passada quarta-feira, dia 5, decidiu cortar a partir de dezembro a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia. De acordo com António Comprido, secretário-geral da Apetro, a decisão surge depois de uma quebra na procura dos combustíveis, numa tentativa de ajustar a produção mundial de petróleo e reequilibrar a oferta e a procura.

A reação dos mercados a esta tomada de posição da OPEP não se fez esperar. A cotação do gasóleo - que na semana passada tinha terminado nos 1015 dólares por tonelada - disparou na passada quarta-feira (ou seja, no mesmo dia da decisão da OPEP) para os 1199 dólares por tonelada. Na mesma linha, a gasolina - que tinha fechado a semana passada com uma cotação de 934 dólares por tonelada - bateu a marca dos 1033 dólares por tonelada.

Apesar das previsões, António Comprido sublinha que "é apenas uma antecipação" e que cada operador é livre de estabelecer os valores que decidir. "Isto é uma antecipação dos mercados à escassez e aos preços das cotações internacionais em alta", afirmou sem antecipar quais os aumentos de preços previstos.

Este aumento acontece no mesmo mês em que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) diminui em 0,1 cêntimos por litro de gasóleo e 4,4 cêntimos por litro de gasolina. O Ministério das Finanças justificou a descida com a "evolução recente da descida do preço do gasóleo e da gasolina". A regra aplicada no mecanismo do Governo para os descontos implica que com a descida no preço dos combustíveis, o ISP aumente para fazer face à queda de receita proveniente do IVA.