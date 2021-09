Presidente aposta no crescimento do IPCA com "responsabilidade e oportunidade"

Nuno Dantas Hoje às 19:20 Facebook

Maria José Fernandes tomou, esta quarta-feira, posse para um segundo mandato à frente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), para o qual havia sido eleita no passado dia 30 de junho. Sob o lema "responsabilidade e oportunidade", a presidente quer continuar o crescimento sustentável da instituição, presente em cinco municípios - Barcelos, Braga, Guimarães, Esposende e Vila Nova de Famalicão.

Na cerimónia de tomada de posse, Maria José Fernandes lembrou o trabalho feito nos últimos quatro anos. Desde logo, a entrada em funcionamento de duas novas escolas, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo e a Escola Técnica Superior Profissional, resultando, também, num aumento significativo do número de alunos - de 4100 estudantes em 2016, para mais de 5700 em 2020.

A presidente do IPCA encara o novo mandato "com o mesmo sentido de responsabilidade e de missão" com que encarou o primeiro. "Tenho a forte convicção de que fomos capazes de honrar e respeitar o passado, mas também de assumir e desafiar o futuro que é bem visível nas diversas concretizações que alcançamos".

Maria José Fernandes lembra que tem a "responsabilidade em tornar cada vez mais o IPCA como um espaço de pluralidade e multiculturalidade, inclusivo e respeitador da diferença, contribuindo fortemente para a formação de uma sociedade mais justa e sustentável".

Para a responsável, só assim é possível "assumir a centralidade e valorização do capital humano para a transformação dos desafios em oportunidades".

Início com 74 alunos

Há 25 anos a Escola Superior de Gestão abria, nas garagens de um prédio, para o primeiro ano letivo do IPCA com duas licenciaturas e apenas 74 alunos

Presença em cinco municípios

O IPCA começou em Barcelos há 27 anos, mas neste momento já está presente em mais quatro municípios: Braga, Guimarães, Famalicão e Esposende.