Presidente da Entidade para o Setor Energético demite-se

JN/Agências Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), Filipe Meirinho, apresentou a demissão, alegando motivos pessoais.

"Confirmo que houve um pedido de demissão por razões estritamente pessoais", disse fonte ligada ao processo à agência Lusa.

Filipe Meirinho tinha sido nomeado presidente da empresa que gere as reservas nacionais de petróleo através de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada em janeiro de 2017.

Entretanto, fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática respondeu à Lusa que "recebeu o pedido de demissão do Presidente da ENSE".