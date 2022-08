Presidente da República à espera de substituto de Temido

Hermana Cruz Hoje às 11:35 Facebook

O presidente da República anunciou, esta terça-feira, que já tomou conhecimento da demissão de Marta Temido. Marcelo Rebelo de Sousa aguarda agora pela nomeação de um novo ministro da Saúde.

"O presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje (terça-feira), da intenção da ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava", informou Marcelo Rebelo de Sousa, num breve comunicado na página oficial da Presidência da República.

Nesse comunicado, com apenas dois parágrafos, o chefe de Estado revela ainda que está, agora, a aguardar pela "formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular, nos termos do artigo 133.º, alínea h), da Constituição".