Presidente da República com popularidade em alta

O presidente da República está de novo com a popularidade em alta, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. Marcelo Rebelo de Sousa tem 64% de avaliações positivas e um saldo de 46 pontos. Nenhum político se lhe compara.

Depois de um verão e de um outono em que registou os piores resultados desta série de barómetros (que começou em julho de 2020), Marcelo recupera de forma evidente: consegue mais nove pontos nas avaliações positivas e cai três pontos nas negativas, o que lhe garante um saldo positivo de 46 pontos (mais 12 pontos do que no mês passado).

Não é o seu melhor resultado de sempre, que será sempre bastante difícil de bater (63 pontos de saldo positivo em novembro de 2020), mas Marcelo está melhor do que há um ano (tinha então 40 pontos de saldo positivo).

Alicerce socialista

Quando se analisam os diferentes segmentos da amostra, a popularidade do presidente da República é particularmente elevada entre os que vivem na Área Metropolitana do Porto (saldo de 57 pontos); entre os que têm 65 ou mais anos (67 pontos); e entre os que votam no PS (71 pontos), sendo que tem saldo positivo em todos os segmentos partidários, com a exceção do Chega, em que regista um saldo zero (44% de notas positivas e 44% de negativas).