Presidente da República condecora Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

O presidente da República condecorou, esta terça-feira, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com as insígnias de Membro-Honorário da Ordem do Mérito.

Marcelo Rebelo de Sousa entregou a Grã-Cruz da Ordem de Mérito à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), representada pelo seu bastonário, Virgílio Macedo, no Palácio de Belém, em Lisboa.

"A atribuição de uma das mais altas insígnias do Estado Português representa o reconhecimento do serviço prestado a Portugal", sublinha a OROC em comunicado.

Segundo o chefe de Estado, esta condecoração "é o homenagear de uma Instituição, em nome de todos os portugueses, que deu muito à democracia e ultrapassou vários regimes, destacando-se pelo seu espírito livre".

"Não haveria atividade económica em Portugal, se a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não existisse", acrescentou.

Para o bastonário Virgílio Macedo, "a condecoração é um prestigioso reconhecimento da importância e do mérito da profissão em Portugal".

"A Ordem assume o compromisso de primar pela qualidade dos serviços de auditoria e revisão oficial de contas prestados à sociedade, através da promoção de elevados padrões éticos e deontológicos com elevada independência, integridade e competência", concluiu.