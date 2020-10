Presidente da República condecora quem tratou o primeiro doente com covid-19

JN Ontem às 23:06 Facebook

a Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar, este sábado à tarde, os quatro profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto, que trataram o primeiro doente com covid-19 no país.

Os médicos Miguel Abreu e Ana Mendes, o enfermeiro Domingos Dieguez e a auxiliar Maria da Conceição Pinto vão ser agraciados com a Ordem do Mérito, numa cerimónia que decorrerá, às 15 horas, no Salão Nobre do hospital portuense.

O paciente zero da covid-19 foi um médico cardiologista do Hospital Padre Américo (Penafiel), de 60 anos, que tinha estado de férias em Milão e regressou a Portugal no dia 29 de fevereiro. Foi internado no Hospital de Santo António, onde a equipa liderada por Miguel Abreu tem estado na linha da frente do combate à covid. O primeiro doente recuperou.