Presidente da República entrevistado na RTP na segunda à noite

O Presidente da República vai ser entrevistado a seguir ao Telejornal de segunda-feira, na RTP.

A entrevista, conduzida pelo jornalista António José Teixeira em direto do Palácio de Belém, acontece dois dias depois de António Costa ter anunciado as novas medidas a implementar no país em consequência da pandemia.

Os temas chave da entrevista, para acompanhar na RTP 1 e RTP3 a partir das 20.50 horas, serão novas medidas restritivas anunciadas pelo Governo e a possibilidade de Portugal entrar de novo em Estado de Emergência.