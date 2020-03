Presidente da República faz teste ao Covid-19 na segunda-feira

JN/Agências Hoje às 21:51, atualizado às 22:01 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará na segunda-feira o teste ao Covid-19.

Fonte oficial da Presidência da República indicou à agência Lusa que o resultado do teste, logo que estiver disponível, será divulgado no site oficial da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa, com 71 anos, não apresenta sintomas da doença, mas o teste vai ser feito como uma medida de prevenção, explicou a mesma fonte. Sobre o local onde o teste será feito não foi possível obter qualquer informação.

Este domingo, a Presidência anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas e vai permanecer em casa sob monitorização, "apesar de não apresentar nenhum sintoma" de infeção por Covid-19.

A decisão foi tomada depois de a Presidência ter tido conhecimento do internamento de um aluno de uma escola de Felgueiras. "Hoje à tarde [domingo], foi apurado que uma turma dessa escola havia estado em Belém, na última terça-feira, no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio de Belém', em sessão a que assistiu o presidente da República, tendo, no final, tirado fotografias com os alunos e professores, sem, no entanto, os ter cumprimentado um a um", explica a Presidência, numa nota publicada no site.

Apesar de sublinhar que nem o aluno internado nem a turma deste estiveram em Belém, a Presidência explica que tendo ouvido as autoridades de saúde, "o presidente da República, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém", durante as próximas duas semanas.

"Entende o presidente da República que deve dar exemplo reforçado de prevenção, sem embargo de continuar a trabalhar na sua residência particular", esclarece a nota da Presidência.

A Direção-Geral de Saúde anunciou, este domingo, em comunicado, que o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou para 30. Entre os nove casos confirmados de sábado para domingo está um no Algarve, de uma jovem de 16 anos.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.