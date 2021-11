Presidente da República manifesta pesar pela morte de militar da GNR

JN/Agências Hoje às 09:24 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou, esta madrugada de domingo, a morte de um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), vítima de um acidente de viação, em serviço, no sábado, na zona do autódromo internacional de Portimão.

"Foi com profunda consternação que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tomou conhecimento do acidente de viação do qual resultou a morte do Primeiro-Sargento João Fernandes, militar da GNR, que prestava serviço no Destacamento de Trânsito de Faro", pode ler-se numa nota publicada no 'site' da Presidência da República.

"Neste momento de perda prematura, não deverá ser olvidado o seu contributo, enquanto militar da Guarda, para a segurança de Portugal e dos portugueses", acrescenta.

De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu à família do primeiro-sargento João Fernandes "os mais sinceros pêsames, extensíveis a amigos, bem como a todos os profissionais da GNR".

Também o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita lamentou no sábado a morte do militar da GNR.

O acidente ocorreu cerca das 20 horas de sábado, na estrada que dá acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre um motociclo da GNR em serviço na segurança da prova de MotoGP e uma viatura ligeira de passageiros.

Segundo o comunicado, o acidente causou um ferido ligeiro e um ferido grave, respetivamente condutor e passageiro da viatura ligeira de passageiros, bem como a morte do militar da GNR.