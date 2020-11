Presidente da República recebe parceiros sociais entre terça e quarta-feira

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os parceiros sociais entre terça e quarta-feira, depois de hoje ter ouvido os nove partidos com assento parlamentar sobre um eventual estado de emergência.

De acordo com a agenda do chefe de Estado, as centrais sindicais UGT e CGTP-IN serão recebidas na terça-feira, às 15 e 16 horas, respetivamente.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) será também recebida na terça-feira, às 17 horas, e as audiências às restantes confederações patronais acontecerão na quarta-feira.

Na quarta-feira, o Presidente da República irá receber a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, às 15 horas, a CCP - Confederação do Comercio e Serviços de Portugal, às 16 e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), às 17 horas.

Hoje de manhã, antes de começar a ouvir os partidos políticos, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o primeiro-ministro, António Costa, que lhe propôs que seja decretado o estado de emergência, "com natureza preventiva", para "eliminar dúvidas" sobre a ação do Governo para responder à pandemia da covid-19.

O estado de emergência vigorou em Portugal no início desta epidemia, entre 19 de março e 2 de maio.

De acordo com a Constituição, compete ao Presidente da República declarar o estado de emergência, no todo ou em parte do território nacional, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República.

A declaração do estado de emergência pode determinar a suspensão de alguns dos direitos, liberdades e garantias, por um prazo máximo de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.