Presidente da TAP diz que demissões foram por "conveniência político-partidária"

Manuel Beja, presidente da TAP afastado pelo Governo, afirmou esta terça-feira, que a sua demissão, bem como a da presidente executiva da companhia, Christine Ourmières-Widener, foram "injustificadas" e apenas por "conveniência político-partidária". Considerou que "a tutela político perdeu o Norte", acusou o Governo de ingerência e criticou o "controlo" exercido sobretudo pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos.

Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração da TAP, que foi afastado pelo Governo mas ainda se mantém em funções, está a ser ouvido esta tarde na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, para prestar esclarecimentos sobre a saída de Alexandra Reis da companhia aérea e da respetiva indemnização de meio milhão de euros.

O "chairman" da TAP começou por dizer que ia finalmente "quebrar o silêncio" que apenas manteve por "dever institucional". Considerou que o exercício da tutela política começou bem", mas "perdeu o Norte pelo caminho". Mas admitiu que a atuação do Governo, com Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas, foi decisiva na pandemia e na negociação com Bruxelas de um plano de reestruturação para a TAP.

PUB

Acusando o Governo de ingerência na TAP, exemplificou que os comunicados de imprensa passavam pelos ministérios das Infraestruturas e das Finanças, considerando que ultrapassavam as competências da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da TAP.

"A saída de Alexandra Reis agravou estes problemas. Alertei os seis membros do Governo com quem trabalhei para a necessidade de melhorias na governança da TAP, fi-lo sem resultados", queixou-se ainda o "chairman" da companhia que se reuniu com João Galamba, atual ministro das Infraestruturas, no dia 10 de janeiro.

Acusou, logo de seguida, o Governo de apenas o ter demitido e à CEO da companhia por "conveniência político-partidária".

Sobre a saída da administradora Alexandra Reis, afirmou que "mostrou os problemas da TAP". Garantiu que poderia ter sido "evitada" e que procurou estabelecer "pontes" entre as duas responsáveis da companhia, mas que a sua recusa "não impedia" esse afastamento. Juntamente com Christine Oumières-Widener, Manuel Beja assinou o acordo para a saída de Alexandra Reis. Admitindo que a nova distribuição de pelouros decidida pela CEO esvaziava as funções de Alexandra Reis, contou ainda que tentou, "sem sucesso", falar quatro vezes sobre o assunto com Pedro Nuno Santos.

Atribuindo a saída de Alexandra Reis à iniciativa da CEO, relatou que as divergências entre ambas "foram crescendo ao longo do mandato e tornaram-se evidentes em dezembro de 2021". Mas crê que não colocariam em causa a execução do plano de reestruturação.