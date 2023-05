Presidentes das CCDR com salário igual ao do primeiro-ministro

Marcelo promulgou a reestruturação, mas criticou os vencimentos que podem chegar aos 8200 euros mensais.

Os presidentes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) vão auferir o mesmo vencimento que o primeiro-ministro, segundo o decreto-lei que reestrutura estas entidades, promulgado ontem, com críticas do presidente da República. Com despesas de representação, a verba mensal é superior a 8200 euros brutos.

A versão final do decreto-lei que procede à reestruturação das CCDR ainda não é conhecida, pois só nos próximos dias será publicada em Diário da República. O decreto-lei foi elaborado pelo Ministério da Coesão, depois foi aprovado em Conselho de Ministros e, ontem, foi promulgado.