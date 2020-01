Presidentes de câmara centristas com João Almeida

Hoje às 10:40 Facebook

Os seis presidentes de câmara do CDS vão apoiar o deputado e candidato à liderança do partido João Almeida no 28.º congresso, que começa hoje em Aveiro, disse à Lusa fonte da candidatura.

Nas autárquicas de 2017, o CDS elegeu seis presidentes de câmara, mais um do que nas eleições anteriores - Luís Silveira (Velas, Açores), Dinarte Fernandes (Santana, Madeira), Victor Mendes (Ponte Lima, Viana do Castelo), António Loureiro (Albergaria-a-Velha, Aveiro), José Pinheiro (Vale de Cambra, Aveiro) e Duarte Novo (Oliveira do Bairro, Aveiro).

Luís Silveira, autarca de Velas, citado pelo Observador, justificou o apoio por o partido viver um "momento difícil e decisivo" e que "João Almeida é o candidato mais bem preparado" para liderar os centristas, recusando ainda que seja uma solução de continuidade.

O 28.º congresso nacional do CDS, este sábado e domingo, em Aveiro, vai eleger o sucessor de Assunção Cristas na presidência dos centristas, que decidiu deixar o cargo na sequência dos maus resultados nas legislativas de outubro de 2019 - 4,2% e cinco deputados.

Os candidatos à liderança são Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d'Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos e Carlos Meira.