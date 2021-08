Presidentes de Junta de Lisboa mais populares que o da Câmara

Rafael Barbosa Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Carnide são as autarquias em que a avaliação dos cidadãos atinge os valores mais elevados. Autarcas do Parque das Nações e Olivais e da Penha de França e Arroios, são os que têm a pior avaliação.

Os presidentes das juntas de freguesia de Lisboa estão melhor cotados entre a população do que o atual presidente de Câmara. Se Medina consegue 42% de avaliações positivas, os líderes das juntas acumulam, em média, 49%. E são apenas 21% os lisboetas que se mostram descontentes. Ainda assim, há 10% de fregueses que nem sequer se sente capaz de fazer uma avaliação, como mostra a sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF.

A avaliação aos presidentes de Junta não é igual em todas as zonas de Lisboa. Mas não é possível analisar o resultado em cada uma das 24 freguesias da cidade, uma vez que a sondagem as agrupou, de forma a assegurar maior dimensão à amostra de cada segmento.

OS MELHORES E OS PIORES

É possível, ainda assim, perceber que a maior satisfação com os presidentes de Junta está no duo de freguesias de Benfica (PS) e Carnide (CDU). É aqui que os autarcas conseguem a maior percentagem de avaliações positivas (66%), a menor quantidade de notas negativas (12%) e, em resultado disso, o saldo positivo mais expressivo (54 pontos). Os autarcas que mais se aproximam deste resultado são os da Estrela (PSD) e Campo de Ourique (PS), com 43 pontos de saldo positivo.

Onde os presidentes de Junta têm menor popularidade é nos grupos de freguesias do Parque das Nações/Olivais e da Penha de França/Arroios (todas socialistas). O saldo continua a ser positivo (14 e 15 pontos, respetivamente), mas é o mais baixo da cidade. É também nestes dois grupos que há mais gente a fazer uma avaliação negativa dos autarcas (28% e 27%).