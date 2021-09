Presidente do ACP acusa Rui Rio de não dizer a verdade

Hermana Cruz Hoje às 21:08 Facebook

O presidente do Automóvel Clube de Portugal acusou o líder do PSD de não dizer a verdade. Em causa, a realização de eventos no Porto como corridas de carros, em particular o Rally de Portugal.

No dia em que o líder do PSD rumou ao Porto para ajudar Vladimiro Feliz a lançar a proposta de recuperação do Circuito da Boavista, atacando o candidato e autarca portuense Rui Moreira por "destruir tudo o que de bom" se fazia na cidade, o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) acusou Rui Rio de não estar a dizer a verdade.

"Rui Rio no Porto não diz a verdade!", escreve Carlos Barbosa numa publicação pública na sua página na rede social Facebook. Em causa, a promessa de, com o PSD, regressarem os grandes eventos à cidade do Porto, como as corridas de automóveis.

"Foi ele que não permitiu o Rally de Portugal no Porto e foi Rui Moreira quem o acolheu de braços abertos!", garante o presidente do ACP, referindo-se a facto de, em 2013, se ter aliado ao então candidato Luís Filipe Menezes para levar o Rally de Portugal de volta aos Aliados. Na altura, Rui Rio, então presidente da Câmara do Porto, alegou: "Não quero comprometer o meu sucessor com esta decisão, há aqui uma questão entre a componente ética e o interesse da cidade e da região que temos que gerir".

Num tom irritado pelas declarações deste domingo de Rui Rio, o presidente do ACP finaliza, assim, a sua publicação: "Portanto, vá contar histórias onde quiser!".