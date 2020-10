Pressão no internamento pode obrigar S. João a cancelar cirurgias

Inês Schreck Hoje às 16:20 Facebook

Decisão vai ser tomada esta tarde de terça-feira numa reunião do gabinete de crise do centro hospitalar.

O aumento de casos de covid-19 nos últimos dias e consequente subida do número de doentes internados está a causar pressão nos hospitais.

O Hospital de S. João, no Porto, está no nível II do plano de contingência, com dois serviços (doenças infecciosas e ginecologia) dedicados unicamente a doentes covid-19 e já com uma taxa de ocupação de 100%.

Segundo o hospital, "é expectável que nas próximas horas se deva passar para o nível III". A decisão vai ser tomada na reunião do Gabinete de Crise do hospital.

O nível III do plano de contingência (há quatro no total) prevê a alocação imediata do serviço de Medicina Interna à covid-19, o que terá impacto direto na limitação da atividade cirúrgica eletiva, ou seja, obrigará a suspender parte das cirurgias programadas.

O Hospital de S. João já reativou o hospital de campanha para a receção de doentes suspeitos de estarem infetados com covid-19. Desta vez, há duas tendas exclusivas para menores de idade. Durante a primeira vaga, as seis tendas disponíveis destinavam-se a adultos.