Pressão para adiar descentralização aumenta e críticas sobem de tom

Os presidentes das Câmaras da Área Metropolitana do Porto exigiram, esta sexta-feira, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tome uma posição de força junto do Governo e exija o adiamento da descentralização na área da Educação.

Durante uma reunião entre os autarcas da Área Metropolitana com a ANMP no Porto, Rui Moreira foi dos mais incisivos e teceu duras críticas à atuação da associação de municípios. Segundo a Lusa, o portuense abandonou a reunião a meio e, cá fora, disse que a ANMP é "cúmplice" do Governo nesta matéria: "O que me preocupa é que haja uma Associação Nacional de Municípios que seja cúmplice do Estado Central e depois nos digam que estão a descentralizar e nos digam que querem regionalizar". Rui Moreira deu como exemplo a posição dos vereadores da Educação (ver ao lado).

Aires Pereira, da Póvoa de Varzim, também foi crítico do processo. Ao JN, o autarca explicou que pediu à ANMP "que defenda aquilo que é o interesse dos municípios e fundamentalmente o interesse das nossas crianças e das nossas escolas", que é "o adiamento para o início do próximo ano escolar". O edil da Póvoa acrescenta que há questões financeiras por resolver e contratos que vão passar para a mão das Câmaras que os próprios autarcas desconhecem: "Nós não conhecemos os contratos de segurança, informática, limpeza e alimentação"