Pressão para Governo baixar ISP face a brutal subida de preços

Afinal, a subida do preço da gasolina e do gasóleo na segunda-feira vai ser superior ao inicialmente previsto. Graças à subida de preço do barril de Brent, que na sexta-feira fechou a 118,18 dólares, o aumento deve ser de 10 cêntimos na gasolina simples 95 e de 16 cêntimos no gasóleo simples. Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), PSD, BE e CDS defendem a redução do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) por considerarem insuficientes as medidas anunciadas pelo Governo.

Por todo o país, foram muitas as filas nas bombas de gasolina para quem quis atestar o depósito.

Em Portugal, o preço dos combustíveis é o resultado da média das cotações do petróleo e dos produtos refinados na semana anterior. Com a invasão da Ucrânia, o Brent - que serve de referência a Portugal - encerrou sexta-feira à noite em máximos desde agosto de 2008.

Na segunda-feira, será o décimo aumento consecutivo desde o início do ano e o mais elevado de sempre. Para mitigar o efeito do aumento dos combustíveis, o Governo anunciou um conjunto de medidas como a subida do desconto do AutoVoucher de cinco para 20 euros.