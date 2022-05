Pressão sobre SNS24 obriga a reforçar meios

Joana Amorim Hoje às 08:20 Facebook

Procura dispara 79% numa semana, quando país regista 11 mil casos diários de covid. Especialistas consideram prematuro fim da gratuitidade de testes: positividade é a mais elevada de sempre.

Numa altura em que o país regista uma média de 11 mil casos diários de infeção por SARS-CoV-2, a linha SNS24 tem estado sob pressão. Na passada terça-feira, foram atendidas mais de 34 mil chamadas, num acréscimo de 79% face ao mesmo dia da semana passada. Situação que obrigou a reforçar as escalas. A que não é alheio o aumento da incidência de covid, mas também, segundo os especialistas ouvidos pelo JN, o fim da gratuitidade de testes de antigénio nas farmácias, medida cujo fim consideram prematuro.

Questionado pelo JN sobre o facto de, ontem, a linha aconselhar os utentes a ligarem mais tarde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantiram que a linha "não está congestionada, mas tem vindo a registar um aumento de procura nos últimos dias". Anteontem, "atendeu mais de 34 mil chamadas quando na terça-feira passada atendeu cerca de 19 mil". Acréscimo que está a ser "compensado pelo reforço no número de profissionais nas escalas diárias e utilização de meios digitais, como a triagem digital, que ontem [terça-feira] permitiu atender 5000 pessoas". Dados da taxa de atendimento e do tempo médio de espera não foram facultados.