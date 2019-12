Previsões até ao início do ano. Entramos em 2020 secos e a tiritar de frio

JN Hoje às 16:05 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo seco pelo menos até dia 2 de janeiro. Mas as temperaturas vão começar a descer já no domingo.

O temporal trazido pelas depressões Elsa e Fabien afastou-se no Natal e continuará longe no início de 2020. "Não se prevê chuva até 2 de janeiro, e o céu vai estar pouco nublado ou limpo", disse ao JN a meteorologista do IPMA Madalena Rodrigues, adiantando que a previsão é válida para todo o país.

A par do tempo seco, vai registar-se uma descida das temperaturas. "A temperatura desce domingo, gradualmente, para valores próprios para esta época do ano", acrescentou, constatando que as atuais temperaturas que se fazem sentir em território continental estão acima da média.

No sábado, as temperaturas vão oscilar entre os 7 (mínima) e 19 graus (máxima), no Porto, 10 e 17 em Lisboa, e 12 a 18 em Faro. No domingo, devem variar entre os 7 e os 18 graus no Porto, 9 e 16 em Lisboa, e 10 e 16 em Faro.

A descida acentua-se na terça-feira, noite de passagem do ano. No Porto, as temperaturas vão variar entre os 4 e 15 graus no dia 31 e 7 e 13 no dia 1. Em Lisboa, a previsão é de que oscilem entre 8 e 15 no dia 31 e 7 e 13 no dia 1. E em Faro, 9 a 17 no dia 31, e 8 a 17 no dia 1, sendo a região do Algarve a que vai registar temperaturas mais quentes.

Quanto ao vento, "vai estar fraco do quadrante leste, soprando com mais intensidade nas terras altas do Centro e Sul", acrescentou a meteorologista.