Primado da consciência não deixou cair João Galamba

Ao contrário do que muitos esperavam, o primeiro-ministro não exonerou o ministro das Infraestruturas. Demitir João Galamba "seria seguramente mais fácil", admitiu António Costa, mas o líder do Governo quis dizer aos portugueses que é uma pessoa responsável e com sentido de Estado. Ou pleno de "consciência", essa palavra que usou sete vezes e em torno da qual construiu o discurso que pode marcar um novo rumo nas relações entre São Bento e Belém.

"Entre a facilidade e a minha consciência, lamento desiludir aqueles que vou desiludir, mas dou primazia à minha consciência". Foi com esta frase que António Costa terminou a intervenção inicial, terça-feira, quando anunciou que mantinha João Galamba como ministro das Infraestruturas depois de este ter pedido a demissão.

A palavra consciência remete para sinceridade, probidade e honradez que, num momento tenso e pejado de acusações de falta de transparência como as que ocorreram nos últimos dias, Costa achou imperioso transmitir.