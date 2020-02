Primavera antecipada. Temperaturas chegam aos 24 graus em Braga e aos 25 em Faro

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

São dois a três dias de primavera, consoante a região do país, a marcar o início desta semana. As temperaturas vão chegar aos 24 graus em Braga e aos 25 em Faro. O fim de semana, depois vê-se.

Segunda-feira, a primavera passa soalheira pelo Norte e Centro de Portugal continental. As temperaturas máximas vão ultrapassar os 20 graus, com exceção do Interior nortenho, atingindo os 24 graus em Braga e os 23 em Aveiro, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No centro estão previstas temperaturas máximas de 23 graus em Coimbra, 24 em Leiria e 23 em Santarém. A Sul o tempo vai ser mais fresco no litoral, entre os 20 de Lisboa e os 22 de Setúbal, podendo chegar aos 23 em Évora.

Terça-feira, a primavera pisca o olho ao Centro e Sul do território continental. As temperaturas descem entre três a quatro graus no Norte (com exceção em Aveiro, onde cairá sete para os 16), e aumentam ligeiramente abaixo do Tejo, estando prevista uma temperatura máxima de 25 graus para Faro e 24 em Sagres, no Algarve.

A razão que explica estas temperaturas está situada no centro de península ibérica, na forma de "um anticiclone que permite a chegada de ar mais quente, vindo do Norte de África", explicou ao JN a meteorologista Patrícia Gomes, do IPMA. "Acompanhado de vento geral fraco e de ausência de nuvens, o que aumenta a incidência do sol", acrescentou.

A previsão, para os próximos dias, é de "céu limpo ou pouco nublado, com vento fraco e formação de neblinas ou nevoeiros matinais", com ligeira descida das temperaturas, de Norte para Sul, na quarta-feira. "A partir de quinta-feira, espera-se que as temperaturas continuem a diminuir gradualmente, mas até ao fim de semana esperam-se valores a rondar os 20 graus em grande parte do território continental", acrescentou Patrícia Gomes.

"Até dia 10, com os dados que temos disponíveis de momento, não se prevê chuva no território continental, embora a haja alguma incerteza a partir do dia 7 ou 8", disse Patrícia Gomes.

A meteorologista de serviço, este domingo, no IPMA, recordou que "as temperaturas, desde o dia 31 de dezembro, têm estado, de um modo geral, três a seis graus acima da média para a época do ano, isto é, início de fevereiro", mas ainda sem que tenham sido atingidos os valores máximos absolutos de temperatura máxima para o segundo mês do ano.