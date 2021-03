Primavera chega com sol e vento, atenção às alergias

Enzo Santos Hoje às 17:43 Facebook

A primavera chega com sol e vento, mas as temperaturas vão começar a subir a partir da próxima terça-feira, rondando as máximas os 20 graus, estima o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O início da primavera, este sábado às 9.37 horas (hora do Continente), será marcado por uma pequena descida das temperaturas, entre 2º C a 5º C, associada a uma massa de ar fria e seca. Mas será uma descida de pouca dura: os dias serão cada vez maiores e acompanhados de mais sol. No sábado, as previsões registam mais vento, proveniente de este-nordeste, aumentando assim a sensação de frio.

A partir da próxima terça-feira as temperaturas vão começar a subir. Porém, ainda com algum vento, causado por um anticiclone oriundo de oeste.

Na próxima semana, entre 22 e 28 de março, não há previsões de chuva e o tempo vai estar com céu limpo ou pouco nublado. A pluviosidade está abaixo do habitual para a altura do ano. Já os valores das temperaturas esperados estão de acordo com a média para a época do ano, revelou a meteorologista Maria João Fraga.

Com a chegada da primavera e a polinização das árvores, começam também as dores de cabeça para quem sofre de alergias. Segundo o boletim polínico publicado pela Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA), os níveis de pólen entre 19 e 25 de março vão estar muito elevados nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, Entre Douro e Minho, Beira Litoral e Beira Interior, Lisboa e Setúbal, e nas regiões do Alentejo e do Algarve.

Já na região Autónoma do Açores as previsões apontam para um nível moderado de pólen e na região autónoma da Madeira é previsto um nível baixo. Os pólenes predominantes são provenientes das árvores: pinheiro; plátano; urtiga e cipreste.

Apesar dos primeiros dias da primavera apresentarem previsões de sol e subidas da temperatura, recorde-se que o país está em estado de emergência e prevalece o dever geral de confinamento pelo que, como alertou o primeiro-ministro António Costa, importante continuar a cumprir as restrições e salvaguardar as regras de distanciamento social e limitar as saídas ao essencial, com os previstos passeios higiénicos.