Primeira semana da COP27 com poucos avanços no foco das "perdas e danos"

Os países em desenvolvimento exigem, nesta 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), um novo apoio para aquilo a que não se podem adaptar face às alterações climáticas, mas não há ainda comprometimento. A associação Zero aponta dissonância entre expectativas dos países pobres e a falta de compromisso por parte dos ricos.

Durante a primeira semana da COP27 a decorrer no Egito, alguns países como a Áustria, Escócia, Bélgica, Dinamarca e a Alemanha comprometeram-se a contribuir para um novo fundo de "perdas e danos", depois de o debate ter sido adicionado, pela primeira vez, à agenda da cimeira. Esperava-se que este ano fosse decisivo para a criação de uma forma de compensação dos países desenvolvidos (os mais poluentes) aos mais pobres. Porém, "foram feitos poucos avanços no sentido da criação de um mecanismo que responda realmente a esta questão", defendeu, ao JN, Ana Muller, da Associação Sistema Terrestre Sustentável (Zero).

"Não esperamos que se chegue a uma conclusão concreta sobre as perdas e danos durante esta COP27, visto que apenas se preveem alguns esboços de como um mecanismo destes pode funcionar e um prazo para a sua criação", justificou Ana Muller, apontando, em parte, a falta de apoio de "países cruciais", como os Estados Unidos da América (EUA).