Primeira superlua do ano pode ser vista esta terça-feira

É já esta noite que vai aparecer no céu a primeira de três superluas de 2022. O fenómeno é visível a partir das 23.22 horas.

Esta terça-feira, o céu vai estar mais brilhante devido à superlua. É a primeira do ano - num total de três. As próximas vão ocorrer nos dias 13 de julho e 12 de agosto. O fenómeno acontece quando o satélite natural está na fase de lua cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu (o ponto em que a lua está mais próxima da Terra).

A partir das 23.22 horas, a lua atinge o ponto mais próximo da Terra, dando-se então a superlua.

As superluas são ligeiramente maiores do que uma lua cheia normal e mais brilhantes. Esta superlua vai estar a 357.658 quilómetros de distância da Terra, segundo a Space.com, o que faz com que pareça até 17% maior e 30% mais brilhante do que o habitual.

Nos Estados Unidos, esta lua é conhecida como "Strawberry supermoon" (Superlua de Morango), devido a ser a época da colheita dos morangos. O nome foi atribuído pelos indígenas norte-americanos. Na tradição tribal, é comum nomear a lua conforme o período das colheitas, meses e épocas do ano.

O fenómeno vai também ser transmitido online via streaming, no canal do YouTube do Virtual Telescope Project.