Primeiras bicicletas já foram entregues às escolas

A Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo Azevedo, em S. Domingos de Rana, Cascais, foi uma das primeiras a receber os kits de bicicletas entregues no âmbito do projeto"Desporto Escolar sobre Rodas". Até ao final de 2024, este programa irá distribuir cerca de 17 800 bicicletas e capacetes a mais de 800 estabelecimentos de ensino público com 2.º ciclo de ensino básico.

A cerimónia, que teve lugar a 30 de setembro, contou com a presença da ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, do ministro da Educação, João Costa e do secretário de Estado da Juventude, João Paulo Correia.

A iniciativa que arrancou na escola em Cascais é uma ação conjunta do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação (DGE).

A entrega destas 17 800 bicicletas e capacetes prevê-se que será feita de forma faseada, tendo as primeiras sido entregues no início do ano letivo que teve início no passado mês de setembro e as últimas agendadas para o ano de 2024. A supervisão do processo será feita pela DGE.

Cada estabelecimento de ensino receberá dois kits de material velocipédico (três bicicletas roda 16, três bicicletas roda 20, três bicicletas roda 24, uma bicicleta roda 26 e 10 capacetes). Já em 2022, 259 dos mais de 800 estabelecimentos escolares abrangidos vão receber os seus kits.

O programa "Desporto Escolar sobre Rodas", financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destina-se a concretizar o objetivo "Alargar o desporto à comunidade", e está incluído no Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA).

Este projeto é impulsionado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com a Direção-Geral de Educação e visa promover a mudança de comportamentos da população escolar para uma nova cultura de mobilidade, criando condições para que as crianças possam aprender a pedalar nas suas escolas.