Primeiras vacinas da Janssen chegam a Portugal na quinta-feira

As primeiras 31.200 vacinas contra a covid-19 da Janssen devem chegar a Portugal na quinta-feira, dia 15 de abril. Segundo a "task force" para a vacinação, serão distribuídas em conjunto com as restantes inoculações.

A partir de quinta-feira, 15 de abril, o país deve começar a receber as primeiras doses da vacina contra a covid-19 produzidas pela Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Segundo o grupo de trabalho para a vacinação, o primeiro lote é constituído por 31.200 doses.

A mesma fonte adiantou ainda, esta segunda-feira, que a "administração destas vacinas não está adstrita a um grupo específico", de idades ou de doentes. As doses serão "distribuídas em conjunto com as restantes vacinas, numa lógica de disponibilidade a cada momento, cumprindo as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde", lê-se nas respostas enviadas ao JN.

Mas deverão ser preferencialmente dadas a pessoas com 59 anos, ou menos, uma vez que a vacina da AstraZeneca passou a ser administrada apenas a pessoas a partir dos 60 anos.

No total, durante este mês de abril, são esperadas cerca de 80 mil doses deste fabricante, segundo informação do Ministério da Saúde anteriormente noticiada.

Na passada sexta-feira, o coordenador da "task force", Henrique Gouveia e Melo recordou que para este mês está contabilizada a chegada de 1,9 milhões de doses e que, até final do segundo trimestre, o país deverá ter recebido 8,8 milhões, de todas as farmacêuticas.

A vacina da Janssen tem duas vantagens em relação às outras três que já estão a ser dadas no espaço da União Europeia (Pfizer, Moderna e AstraZeneca): é de toma única e não requer temperaturas negativas tão elevadas para a sua conservação.

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), esta vacina destina-se a maiores de 18 anos. Só é dada uma dose e a sua conservação é de dois anos se estiver entre os 25 e os 15 graus negativos. Após descongelação pode ser conservada entre os 2 e os 8 graus até seis meses, o que facilita o seu armazenamento.