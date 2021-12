Primeiras vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos chegam na segunda-feira

JN Hoje às 20:13 Facebook

O primeiro lote de vacinas pediátricas contra a covid-19 chega a Portugal na segunda-feira.

A chegada a Portugal do primeiro lote de vacinas pediátricas (a serem administradas a crianças dos 5 aos 11 anos) vai ser seguida pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, pelo presidente do Infarmed, Rui Ivo, e pelo presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Sousa.

De acordo com o ministério da Saúde, está previsto que o lote chegue ao polo logístico e industrial de Arazede, em Montemor-o-Velho, pelas 7.45 horas de segunda-feira.

A vacinação das crianças da faixa etária em causa, recomendada esta semana pela Direção-Geral da Saúde, com base em pareceres técnicos que sublinham o benefício de vacinar, arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.