Primeiro Atlas das Células da Mosca criado em parceria com a Champalimaud

A Fundação Champalimaud integrou o projeto de elaboração do primeiro Atlas das Células da Mosca. A investigação terá impacto no desenvolvimento de tratamentos para doenças como o cancro e a diabetes. Mais de 150 peritos de 40 laboratórios a nível mundial, incluindo a Harvard Medical School, trabalharam para este fim.

O trabalho de mais de 150 cientistas, com colaboração da Fundação Champalimaud, resultou no primeiro Atlas das Células da Mosca - agora apresentado na revista Science -, um vasto estudo sobre a biologia da mosca-da-fruta que indica haver semelhanças entre o ser humano e este inseto na criação de proteínas, refere o comunicado da Champalimaud.

Além do estudo mais pormenorizado das células, o mesmo consórcio conclui que as moscas-da-fruta contribuem para o desenvolvimento de tratamentos contra o cancro, as doenças auto-imunes ou a diabetes. Os resultados obtidos nesta investigação poderão ajudar a decifrar o modo como certas células diferem e também a perceber a sua origem e função.

"Graças à popularidade inabalável das moscas-da-fruta na investigação biomédica - são pequenas e fáceis de criar -, a análise de célula única rapidamente ganhou força nesta comunidade científica", refere a mesma nota.

Os investigadores referiram, contudo, as dificuldades encontradas na realização do Atlas, pelo facto de os dados serem gerados por laboratórios diferentes, mas estão convictos que este será usado em investigações futuras. "Temos, portanto, a convicção de que o nosso Atlas das Células da Mosca irá constituir um valioso recurso para a investigação enquanto referência para estudos da função dos genes à escala da célula individual", diz Perrimon, geneticista e biólogo da Harvard Medical School.

Entre os co-autores do artigo agora publicado na Science, ligados à Champalimaud, estão Carlos Ribeiro, investigador principal do laboratório de Comportamento e Metabolismo; Zita Santos, Darshan Dhakan e Ibrahim Tastekin, investigadores pós-doutorados, e Rita Figueiredo, aluna de doutoramento.

A mosca-da-fruta desempenha um papel essencial na investigação biológica há mais de um século. Percurso que teve início em 1902 com o cientista que desenvolveu a teoria da hereditariedade, Thomas Hunt Morgan, e que acabou por se traduzir em prémios Nobel para alguns dos cientistas que lhe seguiram os passos.