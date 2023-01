Primeiro bebé do Grande Porto nasceu já de manhã

JN Hoje às 16:53 Facebook

Chama-se Francisco o primeiro bebé a nascer no Grande Porto. Mas não se pense que foi muito cedo: enquanto noutros hospitais públicos do país se ouviram choros aos primeiros segundos, minutos ou horas do dia, no Centro Hospitalar Gaia/Espinho foi preciso esperar até perto das 9 para se conhecer o Francisco.

Pesa cerca de três quilos e nasceu de parto normal, às 8.55 horas deste domingo, o primeiro dia de 2023. Contrariamente ao que aconteceu em anos anteriores, em toda a madrugada e durante a manhã não houve nascimentos nos principais hospitais do Porto - S. João e Centro Materno Infantil do Norte (Santo António) -, nem no de Matosinhos (Pedro Hispano).

Francisco é o primeiro filho de Elisabete Fernandes, de 32 anos, e de Bruno Ferraz, de 35. O casal vive em Oliveira de Azeméis.