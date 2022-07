Primeiro caso de varíola dos macacos numa mulher em Portugal

R. S. Ontem às 23:15 Facebook

Foi registado o primeiro caso de monkeypox numa mulher em Portugal.

O relatório revelado esta sexta-feira pela Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a evolução do vírus monkeypox em Portugal dá conta, pela primeira vez, de um caso da chamada varíola dos macacos - o primeiro - numa mulher.

De acordo com o documento, foram confirmados 473 casos da doença desde 3 maio até esta quinta-feira. Das 319 situações reportadas na plataforma SINAVEmed, 318 (99,7%) são relativas a homens e uma (0.3%) refere-se a uma mulher, "no contexto de eventual contacto com caso confirmado". Em relação aos restantes casos, não há informação disponível.

O relatório da DGS informa ainda que a idade dos doentes varia entre 19 e 61 anos, sendo que 145 (45%) têm entre 30 e 39. Além disso, "todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 256 (80%) na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale to Tejo