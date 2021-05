Primeiro curso privado de Medicina custa 1625 euros por mês

JN Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Curso na Universidade Católica, de seis anos, rondará um total de 100 mil euros. No próximo ano letivo não recebe alunos internacionais

Tirar o curso de Medicina na Universidade Católica Portuguesa, a primeira instituição de Ensino Superior privada autorizada a formar futuros médicos, terá um custo global na casa dos 100 mil euros. O Mestrado Integrado, com a duração de seis anos, arranca no próximo dia 13 de setembro e, de acordo com o jornal Público, a propina mensal está fixada nos 1625 euros, num total de dez mensalidades. A que acrescem outros custos, nomeadamente uma taxa anual de inscrição de 1500 euros.

De acordo com as informações disponibilizadas no site da nova Faculdade de Medicina - o JN questionou a Universidade, mas ainda não obteve respostas -, para o ano letivo 2021-2022 foram abertas 50 vagas, mas o objetivo da instituição é chegar às 100 anuais. As candidaturas decorrem até ao final deste mês e estão abertas a alunos nacionais e a alunos com nacionalidade da União Europeia. Neste primeiro ano não será aberto contingente nem para estudantes internacionais, nem para maiores de 23 anos.

A instituição fez uma parceira com o Grupo Luz Saúde, onde, a partir do 3.º ano, os alunos terão formação clínica prática em contexto real nas unidades daquele grupo privado. A partir do 4.º ano terão, também, formação no Hospital Beatriz Ângelo e nas unidades da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Todo o Mestrado Integrado será lecionado em Inglês.

Recorde-se que o curso recebeu luz verde pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em setembro passado, tendo merecido críticas pela Ordem dos Médicos, que havia emitido parecer negativo à A3ES. A Ordem mostrou-se, desde logo, preocupada "com o futuro do Hospital Beatriz Ângelo, que tem sido gerido em regime de parceria público-privada pelo Grupo Luz Saúde", sabendo-se que "não haverá renovação do contrato de gestão da PPP (que termina em Janeiro de 2022)", lê-se no parecer.

Em Portugal estão acreditados e em funcionamento oito cursos de Medicina nas universidades da Beira Interior, Coimbra, Lisboa, Algarve, Minho, Porto (com dois) e Nova de Lisboa. À luz da lei, qando os mestrados integrados determinam o acesso à profissão - caso de Medicina - aplica-se a propina máxima prevista para licenciaturas. Atualmente, está nos 697 euros. Ou seja, seis anos de Medicina numa faculdade pública correspondem a menos de três meses no privado.