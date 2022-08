Funcionários dos Registos em greve durante agosto

Guilherme Gonçalves Hoje às 18:26 Facebook

Sindicato Nacional dos Registos convocou para esta tarde uma manifestação no Campus da Justiça, assinalando assim o primeiro dia de greve marcado para todo o mês de agosto. Negociações falhadas com o Governo estão na origem dos protestos.

A manifestação para a tarde desta segunda-feira frente ao Campus da Justiça, em Lisboa, assinalou o fracasso das negociações com o Ministério da Justiça relativamente às reivindicações dos trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado (IRN). Em protesto, o Sindicato Nacional dos Registos (SNR) convocou greves para todo o mês de agosto, segunda e sexta-feira de todas semanas ( dia 1, 5, 8, 12, 19, 22, 26 e 29 de agosto)

O presidente do SNR, Rui Rodrigues, disse ao JN que há a possibilidade de extensão da greve por mais tempo caso as negociações não avancem. "Colocaremos em cima da mesa a desconvocação da greve, apenas se as propostas do SNR forem consideradas pelo conselho diretivo do IRN", avançou Rui Rodrigues.

Os serviços mínimos assegurados pelo sindicato respeitam aos atos relativos aos casamentos civis urgentes por perigo de morte ou iminência de parto, testamentos por iminência de morte e aos casamentos civis já agendados antes da data da convocação da greve. Renovação do passaporte e cartão de cidadão não fazem parte dos serviços mínimos assegurados atendendo que "não basta ter direitos, é preciso ter deveres e é um dever de cada cidadão promover à atempada renovação dos seus documentos de identificação", lê-se no pré-aviso de greve divulgado pelo SNR.

Reivindicações remuneratórias

A apresentação das reivindicações salariais ao secretário de estado da Justiça no passado dia 30 de maio foi o culminar de um longo período de insatisfação dos trabalhadores e do SNR quanto às assimetrias experienciadas no setor, de acordo com o comunicado.

Recorde-se que o sistema remuneratório dos conservadores e oficiais de registo manteve-se intacto desde 2001, com a Portaria transitória nº 1448/2001. Apesar dos recorrentes apelos a que o sistema fosse revisto desde então, apenas em 2019 durante a governação de António Costa foi aprovado o novo sistema remuneratório, contudo, no entendimento do sindicato nacional, este diploma apenas veio a agravar um mal já existente e manteve as "mesmas assimetrias salariais e as mesmas desigualdades".

Ao JN, Rui Rodrigues reforçou que a greve se está a "verificar pela incompetência da tutela nas negociações". Ainda segundo o presidente do SNR, a matéria da distribuição equitativa dos emolumentos pessoais, sugerida nas negociações pelo Conselho Diretivo do Instituto de Registos e Notariado foi do agrado do sindicato e ponderou-se a desconvocação da greve.

"Ao distribuírem os emolumentos pessoais de forma equitativa por todos os membros da equipa repunham alguma da justiça, combatiam as assimetrias salariais de algum modo", explica.

Estas propostas que iam ao encontro das reivindicações dos trabalhadores foram levadas ao conhecimento da secretaria de Estado da Justiça no passado dia 30 de maio. Apesar disso, o comunicado que se seguiu não referiu em ponto algum a matéria da distribuição equitativa dos emolumentos pessoais pelos trabalhadores "o que achámos que foi uma desconsideração e má-fé colocar nas negociações pontos que a secretaria de Estado não subscreveu", explica. Disse ainda que não estão agendadas novas rondas de negociações até à data, mas que "ficou aberta a porta para novas negociações".