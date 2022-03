Primeiro Instituto Macrobiótico do país vai fechar

Abriu há 37 anos para ensinar estilos de vida saudáveis. Não resistiu às dificuldades provocadas pela pandemia.

Vai fechar o primeiro Instituto Macrobiótico de Portugal do país, em Lisboa, e um dos pioneiros da Europa, ao final de 37 anos. Não resistiu às dificuldades financeiras trazidas pela pandemia e à perda do seu principal impulsionador, Francisco Varatojo, que faleceu em 2017. "Ele era a alma do instituto", confessa Geninha Horta Varatojo, que o fundou com o marido. Quinze funcionários efetivos ficarão sem emprego e cerca de 20 professores deixarão de dar ali aulas a partir de julho.

Quando o Instituto Macrobiótico abriu, em 1985, Portugal ainda era "muito fechado" a novos hábitos alimentares. "Era preciso estar muito doente para mudar a alimentação. As pessoas não eram recetivas. Agora, é moda", diz Geninha, que admite que "muito mudou desde então", e muito graças ao instituto. Hoje, não há supermercado que não tenha uma secção dedicada a artigos mais saudáveis e "abriram muitos restaurantes". "Abrimos muitas portas. Nos supermercados, em Lisboa, havia meia dúzia de produtos e no resto do país não existia. Não é fácil implementar uma alimentação destas", reconhece.