Primeiro-ministro anuncia às 18.30 horas alimentos com isenção do IVA

O primeiro-ministro vai assinar, esta segunda-feira, o Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, pelas 18.30 horas.

A lista de produtos essenciais que irão ter o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) reduzido vai ser apresentada por António Costa, numa sessão que decorre no Palácio da Foz, em Lisboa.

A iniciativa surge após o anúncio de que haverá um cabaz de alimentos com taxa de IVA a 0%, medida que visa contrariar os efeitos do custo de vida no bolso dos portugueses.