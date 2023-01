Primeiro nevão com temperaturas a descerem amanhã

JN Hoje às 17:25 Facebook

Neve continuará a cair quarta-feira no Norte e Centro com termómetros a chegarem aos seis graus negativos na Estrela e no Gerês.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que esta terça-feira houve queda de neve nas serras mais altas do Norte e Centro de Portugal continental, nomeadamente no Gerês, Larouco, Nogueira, Marão, Montemuro e Estrela, que nesta altura estão pintadas de branco. É o primeiro nevão generalizado deste inverno, já que até agora apenas se haviam registado alguns episódios pontuais (no final do ano passado) na zona da Torre, na serra da Estrela.

Segundo a meteorologista Ângela Lourenço, do IPMA, as temperaturas vão continuar a descer esta terça-feira. Amanhã "a zona do Gerês deverá ter valores entre zero e cinco graus negativos, na serra da Estrela as mínimas poderão variar entre zero graus e menos seis graus na Torre", adiantou. Durante a próxima noite ou na manhã de quarta-feira poderá ocorrer de novo queda de neve nas serras do extremo norte (na fronteira com Espanha) e na região da Serra da Estrela.

O vento faz-se sentir esta terça-feira com intensidade, o que "aumenta o desconforto térmico e a sensação de frio é maior", explica ainda a meteorologista. A partir de amanhã "a tendência é começar gradualmente a ficar mais fraco".

Quanto ao frio, continua até quinta-feira, altura em que haverá uma "ligeira subida" de temperatura. Essa subida será mais significativa na sexta-feira. Os termómetros voltam depois a descer no fim de semana.