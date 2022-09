Primeiros alunos AFS chegam a Portugal, mas ainda faltam famílias para os acolher

Guilherme Gonçalves Hoje às 17:46 Facebook

Com o início do ano letivo a aproximar-se, os primeiros grupos de jovens que participam no programa de intercâmbio estudantil AFS começaram esta sexta-feira a chegar a Portugal. Há 91 famílias de acolhimento preparadas para os receber, mas a associação alerta que ainda faltam acolher 25 alunos.

Ao longo desta sexta-feira, dia 9, chega a Lisboa o maior grupo de estudantes em intercâmbio, com mais de 50 destes jovens a serem recebidos por voluntários. A associação preparou um momento de "orientação de chegada". Esta noite, os estudantes pernoitam no Seminário Torre d´Aguilha, em Carcavelos, e amanhã realiza-se o encontro entre os estudantes e as famílias de acolhimento pelas 14.30 horas.

Os oito estudantes cujas famílias de acolhimento se encontram na região norte viajam amanhã até Espinho (onde ficarão 3 jovens) e Porto no comboio intercidades, devendo chegar a Campanhã pelas 19 horas.