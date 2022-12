Norte e Algarve são as únicas regiões com maternidades em pleno no Natal

JN Hoje às 08:11 Facebook

O Governo recorreu a anúncios em páginas de jornais para revelar a lista de maternidades e hospitais abertos durante o período de Natal, no fim de semana. Norte e Algarve são as únicas regiões com todas as maternidades em pleno.

A região Norte e o Algarve vão manter a totalidade dos blocos de parto a funcionar no Natal, enquanto todas as outras regiões têm constrangimentos. Em Lisboa e Vale do Tejo haverá partilha de recursos e fechos alternados.

Segundo o anúncio publicado nos jornais de âmbito nacional, como é o caso do "Jornal de Notícias", 29 maternidades do SNS, de Norte a Sul do país, vão estar abertas durante o fim de semana. Segundo o anúncio, que incluiu, ainda, uma lista de blocos de partos condicionados, com os respetivos horários, no dia 24 estarão em funcionamento 221 centros de saúde, número que desce para 180 no dia 25, feriado de Natal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é aquela em que há mais condicionamentos, com diversos centros hospitalares a partilharem recursos para conseguirem manter pelo menos um bloco de partos na sua área de influência. Assim, o Centro Hospitalar do Oeste, o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital Distrital de Santarém vão partilhar recursos para garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência.

Ainda em Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Horta e o Centro Hospitalar de Setúbal também vão partilhar recursos, garantindo o acesso a pelo menos dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência. O que está previsto é que encerre o serviço no Hospital São Bernardo (Setúbal) das 08:00 de dia 23 até às 08:00 de dia 26.

Segundo a informação divulgada hoje, e publicada na imprensa, também o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e os hospitais Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Beatriz Ângelo (Loures), o de Vila Franca de Xira e o de Cascais vão trabalhar em rede, partilhando recursos para garantir o acesso a, pelo menos, quatro Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e aos Serviços/Unidades de Neonatologia na sua área de influência.

De acordo com a listagem no anúncio publicado, Porto e Lisboa vão ter os principais blocos de partos a funcionar nos dias 24 e 25: São João e Santo António, na Invicta, Santa Maria e a Maternidade Alfredo da Costa, na capital, em cujo entorno as grávidas podem ainda contar com o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o Garcia de Orta, em Almada, além dos hospitais do Barreiro e de Cascais.

A Norte, além de São João e Santo António, estarão em funcionamento os blocos de partos dos hospitais de Bragança, Vila real, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Famalicão, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Penafiel, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia.

No centro, mulheres e grávidas podem contar com o hospital Universitário de Coimbra, como o Centro Hospitalar (CH) do Baixo Vouga, em Aveiro, o CH de Tondela, o de Leiria, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco e o CH da Cova da Beira, na Covilhã.

Segundo os dados revelados pela operação "Nascer em Segurança", no Algarve, estão abertos os hospitais de Faro e Portimão, enquanto no Alentejo Portalegre e Évora dão assistência às mulheres durante os dias 24 e 25 de dezembro.

Nove blocos de partos vão estar condicionados no Natal, dos quais sete de Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo: São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Abrantes, Caldas da Rainha, Santarém e Setúbal. Acrescem a esta lista, Beja e Guarda.

Os condicionamentos estão previstos para dois tipos de horários, até à próxima segunda-feira: Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira e Setúbal de sexta-feira, estarão encerrados desde as 8 horas do dia 23 até às 8 horas do dia 26. Na antevéspera de Natal, fecham, ainda, os blocos de partos dos hospitais de São Francisco Xavier, em Lisboa, e Amadora-Sintra - estarão encerrados das 20 horas do dia 23 até às 8 horas do dia 26.

Entre os nove condicionados, Abrantes, Beja e Santarém fecham durante 24 horas, das 8 horas do dia 25 às 8 horas do dia 26, enquanto Guarda fecha apenas na noite de Natal, das 19 horas de dia 24 às 9 horas de dia 25.