Privados com 230 doentes covid, 51 dos quais em Cuidados Intensivos

Com 894 camas afetas ao SNS, o setor privado denuncia que 90% dos profissionais não foram vacinados. Os administradores criticam a falta de planeamento e articulação.

Os hospitais privados têm "894 camas afetas ao SNS, com 230 doentes covid, dos quais 51 em Cuidados Intensivos (UCI)", revelou, na quarta-feira, no Parlamento, o presidente da Associação de Hospitalização Privada. Óscar Gaspar disse haver "ainda alguma disponibilidade", mas deixou o recado: "Se não afetamos mais ao SNS, é porque há portugueses que estão a ser tratados nos privados aos seus diversos problemas".

Respondeu, assim, ao deputado bloquista José Soeiro, que afirmou existirem "12 vezes mais camas no privado do que as disponibilizadas". Lembrando que, em abril, "foram desmobilizados" pela tutela, Óscar Gaspar denunciou que "90% dos profissionais de saúde [do privado] não foram ainda sido vacinados".