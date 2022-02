Privados das PPP na Saúde exigem milhões ao Estado

Inês Schreck Hoje às 07:00 Facebook

Luz Saúde vai recorrer ao tribunal para ser ressarcido dos prejuízos decorrentes da pandemia. Três grupos que tinham parcerias pediram reposição do reequilíbrio financeiro para compensar perdas.

O parceiro privado que geriu o Hospital de Loures até 18 de janeiro vai recorrer ao tribunal para exigir ao Estado o pagamento de cerca de 45 milhões de euros pelos prejuízos decorrentes da pandemia em 2020, 2021 e primeiros dias de 2022. O Grupo Luz Saúde já fez um pedido formal de reequilíbrio financeiro à Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), mas, na falta de resposta, avançará para a justiça.

O Grupo Lusíadas, que gere a PPP do Hospital de Cascais até ao final deste ano, também avançou com um pedido idêntico junto da ARS LVT. E o grupo CUF, que geriu a PPP do Hospital de Vila Franca de Xira até maio de 2021, tomou a mesma opção.