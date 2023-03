Privados que geriam hospitais públicos exigem 90 milhões por prejuízos da covid-19

Inês Schreck Hoje às 07:03 Facebook

Grupos privados que geriam os hospitais de Loures, Cascais e Vila Franca de Xira durante a pandemia avançaram para a Justiça.

Os grupos de saúde privados que, nos últimos anos, geriram os hospitais de Loures, de Vila Franca de Xira e de Cascais em regime de parceria público-privada (PPP) estão a exigir pelo menos 90 milhões de euros ao Estado para serem compensados dos prejuízos que tiveram durante os anos da pandemia.

Luz Saúde, CUF e Lusíadas avançaram com pedidos de reposição do equilíbrio financeiro (REF) que estão a ser dirimidos em tribunal arbitral com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, nomeada representante do Estado nos litígios. Em causa está, essencialmente, o incumprimento da atividade contratualizada por parte dos parceiros privados devido à suspensão de consultas e cirurgias programadas em 2020 e 2021, bem como os encargos decorrentes da reorganização da resposta imposta pela covid-19.