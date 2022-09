Processamento de pedidos por Subsídio de Educação Especial demora 143 dias

A Secretária de Estado da Inclusão revelou, esta quarta-feira no Parlamento, que o processamento dos pedidos por Subsídio de Educação Especial demoram, em média, cerca de 143 dias, ou seja, entre "quatro a cinco meses". Ana Sofia Antunes negou a existência de cortes na atribuição do apoio e garantiu que os pedidos têm vindo a aumentar. Alguns deputados defenderam a revisão do modelo de pagamento do apoio, uma vez que os pais têm de avançar com o pagamento das terapias e, mediante a apresentação da fatura, são reembolsados.

"O nosso tempo médio de processamento dos pedidos de Subsídio de Educação Especial é de 143 dias, quatro a cinco meses. Haverá processos em que demoramos mais e situações em que, certamente, demoramos bastante menos", referiu a secretária de Estado da Inclusão aos deputados da Comissão de Segurança Social e Inclusão, negando a existência de cortes na atribuição dos subsídios ao contrário do que foi noticiado em junho.

"Cortes no subsídio de educação especial não houve. Houve foi um crescimento fulminante do número que estamos a pagar. Não cortamos subsídios. Todos os anos temos crescido no número de beneficiários do subsídio de educação especial e da bonificação por deficiência", reiterou.

Também presente na audição, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social detalhou que, no ano letivo 2021/2022, deram entrada na Segurança Social cerca de 33 mil pedidos pelo apoio. Trata-se de mais 3500 face ao ano anterior. Cerca de 88% dos requerimentos já estão deferidos.

Ana Mendes Godinho revelou ainda que, desde 2016, o número de famílias a requerer o apoio duplicou, tornando "a resposta por parte das entidades envolvidas muito mais exigente no tempo de análise". Ainda assim, desde então, o total de processos deferidos aumentou 70% e há "mais 10 mil crianças apoiadas".

Questionada sobre o envio dos pedidos para a apreciação de equipas multidisciplinares, Ana Mendes Godinho começou por explicar que "o direito ao subsídio de educação especial é determinado por declaração médica, na qual é comprovada e fundamentada a natureza da deficiência e o apoio necessário à criança ou ao jovem". Nas situações em que o conteúdo da declaração médica apresente insuficiente fundamentação, os serviços da Segurança Social "podem submeter o processo a equipas multidisciplinares para avaliação médico-pedagógica". Em média, por ano, cerca de 18% dos pedidos são remetidos para avaliação das equipas multidisciplinares.

No ano letivo 2021/2022, foram enviados para apreciação seis mil processos, sendo que cerca de "45% foram indeferidos com base numa avaliação por técnicos independentes".

Durante a audição, alguns deputados defenderam a revisão do modelo de pagamento do apoio, uma vez que os pais têm de avançar com o pagamento das terapias e, mediante a apresentação da fatura, são reembolsados. José Soeiro, do Bloco de Esquerda, considerou que "o modelo de prestação por reembolso não faz sentido" sob pena de as famílias com menos recursos não conseguirem pagar as terapias do seu bolso. Também a deputada Marta Madureira, do PSD, partilhou da preocupação.

Neste domínio, a secretária de Estado da Inclusão explicou que o apoio é "o único com contra fatura", uma vez que se trata "da única prestação destinada a pagar um serviço em concreto". "Nenhuma das outras é especificamente destinada a pagar nada em concreto. Aqui, paga-se o serviço de um profissional. Qualquer pagamento antecipado e que viesse a resultar numa avaliação negativa da legitimidade da atribuição desse subsídio de educação especial implicaria devoluções. Não podemos fazer isto às famílias", sublinhou Ana Sofia Antunes.