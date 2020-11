Processo de canonização do Padre Cruz vai para Roma

Emília Monteiro Hoje às 18:37 Facebook

Setenta e nove anos depois de ter sido iniciado, vai agora ser enviado para o Vaticano o processo de canonização do Padre Cruz. A parte do processo que podia ser feita em Portugal está concluída e será entregue na Santa Sé, na Congregação para as Causas dos Santos.

Para que Francisco Rodrigues da Cruz, o Padre Cruz, seja santo "falta apenas a confirmação de um milagre", disse ao JN o padre Dário Pedroso, vice-postulador da causa, que acrescenta que a devoção ao padre português "transcende fronteiras e estende-se a países como as Filipinas e o Canadá". Nascido em 1859, em Alcochete, o padre Cruz morreu em Lisboa, em 1948 e está sepultado no cemitério de Benfica.

O processo de canonização do Padre Cruz teve início a 10 de março de 1951 e a fase diocesana decorreu até 18 setembro de 1965, data em que foi entregue a cópia pública dos três processos na Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Do Vaticano, ao longo dos anos, foram sendo pedidos novos elementos e a 12 de setembro de 2009, o Cardeal-Patriarca D. José Policarpo nomeou um novo Tribunal e Comissão Histórica para dar seguimento ao processo.

Entre março e maio de 2011 foram ouvidos os testemunhos sobre "as virtudes heroicas do Servo de Deus" e a Comissão Histórica (nomeada a 11 dezembro de 2018 pelo Cardeal-Patriarca D. Manuel Clemente), entregou, no dia 1 de outubro de 2019, os documentos e a análise crítica.

O encerramento do processo em Portugal está marcado o dia 17 de dezembro às 15 horas, na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa.