Processo do colégio Ribadouro ainda em tribunal

Há um ano, o Ministério da Educação decidiu suspender por um ano a diretora pedagógica do Externato Ribadouro, no Porto, e ordenou o encerramento do colégio, suspenso por dois anos, devido à inflação de notas internas. O estabelecimento de ensino privado do Porto e a professora contestaram as decisões em tribunal e ainda não há sentenças.

"Foram interpostas duas ações administrativas, uma pela entidade titular e outra pela diretora pedagógica, não existindo decisão judicial até à presente data. Não tendo sido interposto processo cautelar, a diretora foi suspensa de funções", confirmou o gabinete de João Costa. O JN interpelou o Externato Ribadouro mas ainda não recebeu respostas.

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) abriu três processos de inquérito ao Ribadouro, recorde-se, após denúncias de que, entre 2017 e 2019, a esmagadora maioria dos alunos do Secundário tinham 19 ou 20 a Educação Física e a disciplinas de opção do 12.º não sujeitas a exame nacional. A IGEC concluiu no relatório que a conduta da diretora pedagógica revelou "negligência e má compreensão" dos seus deveres funcionais.