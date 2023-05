Processo na Marinha sobre navio Mondego com conclusões dentro de um mês

Henrique Gouveia e Melo acredita que dentro de um mês poderá haver conclusões sobre o processo interno instaurado aos 13 militares que, em março, recusaram embarcar no navio Mondego alegando questões de segurança. O chefe do Estado-Maior da Armada, que na manhã desta quinta-feira participou na apresentação do programa comemorativo do Dia da Marinha, no Porto, reconheceu que o episódio fragilizou a instituição.

"Naturalmente que este caso do Mondego fragilizou a imagem da Marinha. No entanto, gostaria de referir que a Marinha é uma organização muito grande, não são 13 pessoas", disse o almirante aos jornalistas, no final da apresentação, que decorreu na Casa do Infante. Comentando o outro incidente que aconteceu com o mesmo navio, também em março, disse que se tratou de uma "coincidência muito aborrecida" e que "a Marinha não mente".

"Nós somos muita gente. Mesmo que quiséssemos mentir, era impossível mentirmos. A Marinha tem muitas testemunhas, muita gente a participar nos processos. Aquilo foi um incidente, que é um incidente de procedimentos. Não teve avaria nenhuma envolvida no incidente. Infelizmente, foi uma coincidência e as coincidências más também acontecem", sublinhou Gouveia e Melo.

Em relação aos caso que envolve 13 militares, referiu que há dois processos em curso: o da Justiça, que segue os seus trâmites e que não comentou; e o processo interno, "que tem a ver com disciplina" e que está igualmente a decorrer, pelo que também não comentou. No entanto, avançou uma previsão: "Julgo que em menos de um mês, dentro de um mês, teremos já conclusões desse processo". A propósito, acrescentou que é necessário "garantir toda a defesa possível aos indivíduos que estão envolvidos nesses processos", pelo que têm de ser feitos com cuidado e não com tentativas de celeridade que depois prejudiquem a defesa das pessoas envolvidas.

O Dia da Marinha vai ser celebrado no Porto, entre os dias 18 e 21 deste mês, com uma série de atividades, ao longo da Ribeira e até à Alfândega, sendo de destacar a presença do navio-escola Sagres, já na segunda-feira.