Processos de compras mais rápidos para hospitais travarem Covid-19

As autoridades de Saúde querem compras mais rápidas e a atualização permanente dos produtos que os hospitais necessitam para avaliar e tratar doentes com Covid-19. Foram temas em discussão, esta manhã de quarta-feira, na reunião diária que junta várias responsáveis da Saúde no combate à epidemia do novo coronavírus.

Em cima da mesa esteve também a operacionalização do reforço dos stocks de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual (EPI) em 20%, medida que já havia sido anunciada pela ministra da Saúde e que está agora a ser implementada.

No encontro, que juntou os representantes de vários serviços do Ministério da Saúde, no âmbito da epidemia por novo coronavírus (COVID-19), foi também decidido que a Direção-Geral da Saúde e o Infarmed "emitirão orientações relacionadas com a utilização da reserva de medicamentos, dispositivos médicos e EPI".

Na reunião participaram os responsáveis da Direção-Geral da Saúde (DGS), Infarmed, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde informa também que foi decidido reforçar os meios de comunicação da Direção-Geral da Saúde "tendo em conta a necessidade de garantir que a informação é disponibilizada de forma mais eficaz aos diferentes públicos-alvo".

Refira-se que a comunicação da DGS tem sido alvo de críticas e recomendações de melhoria. Esta manhã de quarta-feira, o presidente do CDS criticou a "cacofonia" nas instruções dadas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde quanto ao surto de Covid-19 e apontou "alguma quebra de confiança" do primeiro-ministro na ministra Marta Temido.