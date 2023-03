Processos por maus-tratos a animais são quase todos arquivados

Desde 2019, menos de 14% dos processos abertos pelo Ministério Público seguiram para acusação. Associações criticam falta de formação das autoridades e pedem rigor nos processos.

Nos últimos quatro anos, milhares de inquéritos deram entrada no Ministério Público (MP) por crimes de maus-tratos contra animais de companhia. Entre 2019 e 2022, a maioria dos processos foram arquivados, com menos de 14% a seguir para acusação: houve 6657 arquivamentos em 7720 inquéritos abertos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, no ano passado, deram entrada 1803 inquéritos. Durante o mesmo período, houve 85 acusações e 1557 arquivamentos, alguns de processos de anos anteriores. As associações dos direitos dos animais dizem que falta formação às autoridades e aos tribunais. Já o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) refere ser preciso uma lei mais clara.

"O Estado tem demonstrado que não tem mecanismos para aplicar a lei. As poucas vezes em que algum caso transitou em julgado, parecia que era tudo feito com receio", defende Sandra Duarte Cardoso, presidente da associação SOS Animal. Em 2021, houve 101 processos-crimes, 117 arguidos e 78 condenados (a maioria paga multa) nos tribunais de primeira instância, aponta o Ministério da Justiça. Os números têm aumentado desde 2019.